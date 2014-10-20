ما حقيقة انضمام سميرة سعيد إلى لجنة تحكيم "إكس فاكتور"؟

نفت الفنانة المغربية سميرة سعيد خبر مشاركتها كعضو لجنة تحكيم ضمن برنامج المواهب "إكس فاكتور".

وصرّحت سعيد عبر برنامج "بيت الفن" الذي يبث على "راديو أورينت أنّ الموضوع لم يُعرض عليها أصلاً، وأنّ كل ما نُشر في وسائل الإعلام في هذا السياق غير صحيح".

وكانت تداولت وسائل إعلاميّة مختلفة خبر انضمام النّجمة المغربية إلى لجنة تحكيم "إكس فاكتور"، وتحدّثت عن مفاوضات جرت بينها وبين محطة MBC التي ستعرض البرنامج.

وفي سياق آخر، أشارت سعيد إلى أنّها تتواجد حاليّاً في أوروبا، فيما ستنتهي إجازتها في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.