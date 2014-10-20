أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

والد المشترك السعودي في "ستار أكاديمي" ريان: أنا لست أميراً

Google+ Print
والد المشترك السعودي في "ستار أكاديمي" ريان: أنا لست أميراً والد المشترك السعودي في "ستار أكاديمي" ريان: أنا لست أميراً

الأحد 19-10-2014 21:56

بعد الأقاويل والشائعات التي سرت عن كون والد المشترك السعودي في برنامج "ستار أكاديمي" ريان عبد الرحمن أميراً سعوديّاً، كان لـ"سيدتي نت" لقاء مع والد ريان السيّد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، الذي نفى خلال تواجده في بيروت أن يكون أميراً سعودياً. وهو كان قد قام بزيارة مسبقة إلى الأكاديميا، وأتى خصيصاً من ، للوقوف إلى جانب ريان خلال وجوده في دائرة الخطر، في الأسبوع الماضي، وكان معه هذا اللقاء:
كيف تصف لنا شخصيّة ريان بشكل عام؟
ريان بطبعه هادىء، ولا يحبّ أن يقوم بمشاكل مع أيّ أحد. وهو شخص سلس مع الجميع، وقد ربّيته حتى يعتمد الأسلوب الطبيعيّ في الحياة.
هل درس ريان الموسيقى؟
أنا من طلبت منه أن يدرس الموسيقى، كونني كنت أعزف على "الأورغ" و"العود". ولكنني توقّفت عن القيام بهذا الأمر، وأحببت أن يكمل ريان مشواري، الذي لم أستطع أن أكمله بنفسي.
هل يعزف ريان على أيّ آلة موسيقية حالياً؟
لا، فأنا كنت أعزف له، وهو يغني، وكان يراقبني وهو صغير ويسمعني.
كم عدد أشقاء وشقيقات ريان؟
لريان 3 شقيقات وأخ واحد.
هل أنت من شجّعه على دخول "ستار أكاديمي"؟
نعم، بصراحة أنا راقبت برامج أخرى، تأتي بأناس جاهزين وتعرضهم أمام الكاميرا ليسخر منهم الجمهور، مع لجنة التحكيم؛ وهذا الأمر يؤدي إلى إحباط الطالب أو من يريد الولوج والدخول إلى عالم الغناء. لذلك فضلت أن يشترك ريان في برنامج "ستار أكاديمي"، خصوصاً وأن البرنامج هو من إنتاج شركة "أنديمول"، وهي شركة موثوقة.
أرسلت هدايا للطلاب إلى داخل الأكاديميا، لماذا؟
أعتبر الجميع كأنهم عائلة لي وأنّهم أبنائي. وهم فرحوا جداً بالهدايا، التي قدّمتها لهم، وبزيارتي لهم إلى الأكاديميا.
قيل إن والد ريان أمير سعودي؟
هذا الكلام ليس صحيحاً، ونحن من عائلة كبيرة في السعودية. وأنا وحدي لا أستطيع أن أقدم الدعم له، لأن الدعم الأول والأخير يأتي من الفانز ومن محبّي ريان في السعودية وفي كافة أنحاء العالم العربي.
كيف هي الأصداء في السعودية بشأن ريان و"ستار أكاديمي"؟
الأصداء هذا العام كبيرة جداً في السعودية على الموسم العاشر من "ستار أكاديمي"، لأنّ برامج أخرى فقدت مصداقيتها في الخليج.
هل تشعر بأنّ المواهب الخليجية لم تأخذ حقها بعد في برامج الهواة؟
من يريد الانطلاق فنياً، عليه أن يتوجه إلى بيروت. ولذلك اخترنا بيروت و"ستار أكاديمي" لينطلق منها ريان.
هل ستدعم ريان في مشواره الفني إلى النهاية؟
أنا أدعمه، والجامعة تنتظره، ومن الممكن أن يُكمل دراسته في أمريكا.
هل ستنتج أغاني لريان؟
حالياً، نحن وقّعنا عقداً مع "إنديمول". في ما بعد لا أحد يعرف ماذا سيحصل؟ وننتظر الأفضل لريان.
كيف تصف ريان بكلمة أخيرة؟
ريان قريب إلى القلب ومتواضع وبسيط، ويسمونه عندما في السعودية "ابن قرية".
ما أكثر ما يُضايق ريان؟
الصوت العالي.
ما هو حلمه؟
حلمه أن يصبح فناناً مشهوراً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية