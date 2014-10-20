والد المشترك السعودي في "ستار أكاديمي" ريان: أنا لست أميراً

بعد الأقاويل والشائعات التي سرت عن كون والد المشترك السعودي في برنامج "ستار أكاديمي" ريان عبد الرحمن أميراً سعوديّاً، كان لـ"سيدتي نت" لقاء مع والد ريان السيّد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، الذي نفى خلال تواجده في بيروت أن يكون أميراً سعودياً. وهو كان قد قام بزيارة مسبقة إلى الأكاديميا، وأتى خصيصاً من السعودية، للوقوف إلى جانب ريان خلال وجوده في دائرة الخطر، في الأسبوع الماضي، وكان معه هذا اللقاء:

كيف تصف لنا شخصيّة ريان بشكل عام؟

ريان بطبعه هادىء، ولا يحبّ أن يقوم بمشاكل مع أيّ أحد. وهو شخص سلس مع الجميع، وقد ربّيته حتى يعتمد الأسلوب الطبيعيّ في الحياة.

هل درس ريان الموسيقى؟

أنا من طلبت منه أن يدرس الموسيقى، كونني كنت أعزف على "الأورغ" و"العود". ولكنني توقّفت عن القيام بهذا الأمر، وأحببت أن يكمل ريان مشواري، الذي لم أستطع أن أكمله بنفسي.

هل يعزف ريان على أيّ آلة موسيقية حالياً؟

لا، فأنا كنت أعزف له، وهو يغني، وكان يراقبني وهو صغير ويسمعني.

كم عدد أشقاء وشقيقات ريان؟

لريان 3 شقيقات وأخ واحد.

هل أنت من شجّعه على دخول "ستار أكاديمي"؟

نعم، بصراحة أنا راقبت برامج أخرى، تأتي بأناس جاهزين وتعرضهم أمام الكاميرا ليسخر منهم الجمهور، مع لجنة التحكيم؛ وهذا الأمر يؤدي إلى إحباط الطالب أو من يريد الولوج والدخول إلى عالم الغناء. لذلك فضلت أن يشترك ريان في برنامج "ستار أكاديمي"، خصوصاً وأن البرنامج هو من إنتاج شركة "أنديمول"، وهي شركة موثوقة.

أرسلت هدايا للطلاب إلى داخل الأكاديميا، لماذا؟

أعتبر الجميع كأنهم عائلة لي وأنّهم أبنائي. وهم فرحوا جداً بالهدايا، التي قدّمتها لهم، وبزيارتي لهم إلى الأكاديميا.

قيل إن والد ريان أمير سعودي؟

هذا الكلام ليس صحيحاً، ونحن من عائلة كبيرة في السعودية. وأنا وحدي لا أستطيع أن أقدم الدعم له، لأن الدعم الأول والأخير يأتي من الفانز ومن محبّي ريان في السعودية وفي كافة أنحاء العالم العربي.

كيف هي الأصداء في السعودية بشأن ريان و"ستار أكاديمي"؟

الأصداء هذا العام كبيرة جداً في السعودية على الموسم العاشر من "ستار أكاديمي"، لأنّ برامج أخرى فقدت مصداقيتها في الخليج.

هل تشعر بأنّ المواهب الخليجية لم تأخذ حقها بعد في برامج الهواة؟

من يريد الانطلاق فنياً، عليه أن يتوجه إلى بيروت. ولذلك اخترنا بيروت و"ستار أكاديمي" لينطلق منها ريان.

هل ستدعم ريان في مشواره الفني إلى النهاية؟

أنا أدعمه، والجامعة تنتظره، ومن الممكن أن يُكمل دراسته في أمريكا.

هل ستنتج أغاني لريان؟

حالياً، نحن وقّعنا عقداً مع "إنديمول". في ما بعد لا أحد يعرف ماذا سيحصل؟ وننتظر الأفضل لريان.

كيف تصف ريان بكلمة أخيرة؟

ريان قريب إلى القلب ومتواضع وبسيط، ويسمونه عندما في السعودية "ابن قرية".

ما أكثر ما يُضايق ريان؟

الصوت العالي.

ما هو حلمه؟

حلمه أن يصبح فناناً مشهوراً.

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