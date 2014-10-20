هيفا وهبي توجّه رسائل مبطنة إلى أحلام ونوال ووائل ونانسي

نجحت الفنانة هيفا وهبي في الحفاظ على هدوئها ولم تسمح لمضيفيها باستفزازها، في إطلالة هي الأنجح لها بعد أن قرّرت تجاهل منتقديها، والتركيز على الإجماع الذي حظيت به بعد دخولها عالم التمثيل، وهو ما أعطاها حصانة ضد الهجوم الذي تتعرض له، وتساءلت لماذا لم يستفز هذا الهجوم الكثيرين ممن تستفزّهم ردّات فعلها على بعض ما تتعرّض له، مؤكّدة أنّ ما كان يستفزها بالأمس لم يعد يؤثر فيها بالحد الأدنى بعد سنوات من العمل الفنّي، لا تزال فيها تحلم وتستيقظ في كل صباح مقرّرة البدء بتحقيق حلم جديد.

رفضت لقب سفيرة

هيفا وهبي وجّهت رسائل غير مباشرة في إطلالتها ضمن الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج "المتهم" مع الزميلين رجا ورودولف، منتقدة بعض الفنانين العرب الذين حملوا لقب سفير ولم يكونوا على قدر المسؤولية، معتبرة أنّ هذا اللقب في العالم العربي أصبح فخرياً بسبب قلة الإنجازات التي حققها حاملو لقب سفير من الفنانين، وقارنت بينهم وبين الفنانين الغربيين الذي يتواجدون على الأرض في نقاط ساخنة من العالم، وبرّرت رفضها للقب سفيرة بخوفها من ألا تحقق ما يجعلها تستحق هذا اللقب.

سؤال برسم الموركس دور

ولعلّ أجرأ تصريحات هيفا خلال الحلقة كان التصريح المتعلق بجائزة "الموركس دور" التي أكّدت احترامها للقيمين عليها متسائلة عن سبب حجب الجائزة عنها في حال كانت مسافرة وتطلّبت ظروفها أن يتسلّم غيرها الجائزة عنها، في رسالة فحواها أنّ تصويت الجمهور إذا كان هو من يقرر مستحق الجائزة، فإنه لا يحق للقيّمين عليها حجبها عن مستحقها وتهميش أصوات الجمهور لأن الفنان لم يتمكّن من حضور حفل تسليم الجوائز شخصياً.

وتساءلت هيفا عن سبب تهميش الجائزة لأغنياتها وكليباتها التي اعتبرتها من أجمل الكليبات، مقابل الإضاءة عليها كنجمة جماهيرية، وهي منطقة "منورة" بالأصل كما قالت هيفا، التي رفضت مقارنتها بمايا دياب معتبرة أن لا تشابه بينهما.

رسالة إلى غادة عبد الرازق

الحديث عن التمثيل أخذ جزءاً كبيراً من الحوار، سيّما وأنّ هيفا كانت بطلة عملين أثارا الكثير من الجدل، فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق"، فحسمت الجدل حول ما قيل عن أنّ المخرج محمد سامي كان يريد من خلال المسلسل تصفية حسابات مع الممثلة غادة عبد الرازق، مؤكّدة أنها لا تقبل الدخول في لعبة تصفية الحسابات، وأنّها كانت خلال ستّة أشهر تركز على دورها في المسلسل لا على ما يدور حوله من شائعات.

وعن تصريح غادة عبد الرازق بأنها ذكاءها خانها في اختيار المسلسل قالت هيفا إنّه لو عاد بها الزمن إلى الوراء لاختارت المسلسل نفسه وبالتقنية نفسها، ووجهت رسالة لغادة مفادها أنّه كان الأجدى لها انتقاد مسلسلها الذي لم يسمع به أحد، لكنها لم تنكر أهميتها كممثلة مؤكدة أنها معجبة بطريقة تمثيلها.

وعن رفضها مسلسل "لو" قالت هيفا إنّ السبب لم يكن مادياً، وإنّها كانت تفضل التركيز على مسلسل "كلام على ورق" في شهر رمضان.

إليسا مزاجية

هيفا تحدّثت بإيجاز عن علاقتها بزميلاتها، فلدى عرض صورتين تجمعها بنانسي عجرم وإليسا، قالت هيفا إن المحبة موجودة في كل مرة تلتقط فيها صورة مع زميلة لها على الأقل من جانبها هي، وأكدت أنها تحب نانسي وتحترمها كفنانة وكإنسانة وكأم، وأشارت إلى أن العلاقة بينهما رسمية بسبب عدم التقائهما إلا في مناسبات عامة ولأوقات محدودة.

ورفضت هيفا الإسهاب في حديثها عن إليسا، فوصفتها بالمزاجية في صداقاتها، وقالت إنّها نوايا الفنانات لا تكون صافية عندما يتحدثن عنها.

كما رفضت هيفا الرد على الملحن سمير صفير الذي وصفته بأنه محارب في ساحة معركة لوحده، واعتبرت أن كلامه يسبق تفكيره، وأن ما أسمته بقلة أدبه لا تسمح لها بالرد عليه، ولم تنس أن توجّه له شكراً بسبب رأيه الإيجابي فيها كممثلة، ما يعكس السلام الداخلي الذي تعيشه هيفا هذه الفترة بعد نجاحها في التمثيل.

أصالة لم تدعني إلى زفاف شام

كما أوضحت هيفا اللبس وراء عدم تلبيتها دعوة شام ابنة أصالة لحضور حفل زفافها، بأنها كانت تنتظر الدعوة من أصالة لأنها ترفض دخول أي منزل هي ليست مدعوة إليه.

وتحدّثت عن علاقتها بالصحافة اللبنانية التي وقفت إلى جانبها في مشكلتها مع آثار الحكيم التي تعدّى انتقادها لهيفا انتقاد زميلة لزميلتها ووصل إلى حد التشهير بالشعب اللبناني والمرأة اللبنانية، فشكرت الصحافيين على وقوفهم إلى جانبها.

وفي فقرة الاتهامات، اختارت هيفا اتهاماتها بذكاء، وكأنها لم تشأ الدخول في حروب جديدة، في وسط يعتبر الانتقاد صفارة الانطلاقة لحرب إعلامية.

اتهامات بالجملة

فقد اعتبرت أن نانسي لا تزال طفلة وطلبت منها أن تنضج لأنّ جمهورها نضج، في إشارة إلى أنّ جمهور نانسي لم يعد من الأطفال كما كان يشاع في السابق، واعتبرت أن أحلام انفعالية لكنها أثنت على أخلاقياتها في التعامل مع أصدقائها، وطالبت وائل كفوري أن يملأ مكانه في "أراب أيدول" وألا يكون مجرد بديل لراغب علامة، كما رأت أنّ ثمة مكاناً فارغاً في ساحة فنية نوال الزغبي ليست موجودة فيها لكنها تمنّت لو أنّ عودتها كانت أقوى.

الحلقة كانت موفقة، تمكنت فيها هيفا من الإثبات أنها امرأة ذكية، طليقة اللسان، سريعة البديهة، أدهشت الكثيرين بتصريحاتها وهدوئها واختيارها لكلماتها بعناية دون أن تقع في فخ التملق.

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