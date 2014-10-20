انتهت - الدوري المصري .. الداخلية 1-0 سموحة

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سموحة صاحب المركز السابع يستضيف صاحب المركز السادس الداخلية.

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وكان بتروجيت قد حقق فوزه الأول في الدوري على حساب الأسيوطي في نفس الجولة.

طالع - أخيرا بتروجيت يفوز والسبب الأسيوطي

- في الدقيقة 51 يسجل حسام باولو الهدف الأول للداخلية.

- انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

- انطلاق مباراة الداخلية وسموحة.

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- نهاية المباراة ... بتروجيت 2-1 الإسيوطي.

- بتروجيت يتقدم مجددا.. الفريق البترولي 2-1 الأسيوطي.

- بتروجيت 1-1 الأسيوطي.

في الدقيقة 74 يحتسب حكم المباراة خطأ على بتروجيت من حدود منطقة الجزاء، ينفذها محمد كابوريا مباشرة على المرمى، ويسكنها في أعلى الزاوية اليمنى من المرمى لتتغير النتيجة لتعادل الفريقين 1-1.

في الدقيقة 50 سامح شوشة ينفذ ركلة الجزاء ويسكنها في شباك الأسيوطي على يسار الحارس، ليعلن عن تقدم بتروجيت بهدف دون رد.

في الدقيقة 49 تمت عرقلة محمد رجب مهاجم بتروجيت من حارس مرمى الأسيوطي مصطفي حسن داخل منطقة الجزاء، والحكم يحتسب ركلة جزاء وإنذار للحارس.

-بداية الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول.

شاهد - هدف محقق ضائع من طارق أبو المعاطي لاعب بتروجيت أمام الأسيوطي

- ضغط مستمر من بتروجيت.

شاهد - إنقاذ رائع من حارس الأسيوطي أمام بتروجيت.

- تألق كبير من مصطفي حسن حارس الأسيوطي.

- ضغط قوي من بتروجيت على مرمى الأسيوطي.

- انطلاق المباراة.