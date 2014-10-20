بالأرقام - عيب واحد في محمود تريزيجيه

تطور محمود تريزيجيه لاعب وسط الأهلي الشاب كثيرا، وهو ما أظهره في اكتساح الشرطة 3-0، ولكن الأرقام تؤكد أنه بحاجة إلى العمل على عيب واضح.

وتألق تريزيجيه أمام الشرطة، فتسبب في الهدف الثاني للأهلي الذي سجله يايا توريه مدافع الشرطة بالخطأ في مرماه، وصنع الهدف الثالث الجميل لوليد سليمان.

وما بين اللقطتين، تميز تريزيجيه بتمريراته الحاسمة، وصنع أكثر من فرصة خطيرة لزملائه.

وتقول الخريطة الحرارية لتريزيجيه في المباراة، أنه تحرك في وسط الملعب مع الجانب الأيسر حيث كان مكلفا باللعب كجناح.

ومرر تريزيجيه الكرة 70 مرة، بنسبة نجاح رائعة بلغت 86%.

وصنع لاعب الوسط الشاب 5 عرضيات، ومنح زملائه 4 تمريرات طولية.

اتجاهات تمريرات تريزيجيه:

كل هذا، مع تسديدة خرجت من قدم تريزيجيه على مرمى الشرطة.

ولكن العيب الذي ظهر واضحا في تريزيجيه، هو فقدانه للكرة 14 مرة.

فتريزيجيه هو ثاني أكثر لاعبي الأهلي فقدا للكرة بعد صبري رحيل، واستخلص الكرة في المقابل 13 مرة.