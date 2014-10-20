أخبار عاجلة

بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
محافظ القاهرة يقود حملة إزالة لإنشاءات على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - عيب واحد في محمود تريزيجيه

Google+ Print
بالأرقام - عيب واحد في محمود تريزيجيه بالأرقام - عيب واحد في محمود تريزيجيه

تطور محمود تريزيجيه لاعب وسط الأهلي الشاب كثيرا، وهو ما أظهره في اكتساح الشرطة 3-0، ولكن الأرقام تؤكد أنه بحاجة إلى العمل على عيب واضح.

وتألق تريزيجيه أمام الشرطة، فتسبب في الهدف الثاني للأهلي الذي سجله يايا توريه مدافع الشرطة بالخطأ في مرماه، وصنع الهدف الثالث الجميل لوليد سليمان.

وما بين اللقطتين، تميز تريزيجيه بتمريراته الحاسمة، وصنع أكثر من فرصة خطيرة لزملائه.

تريزيجيه

وتقول الخريطة الحرارية لتريزيجيه في المباراة، أنه تحرك في وسط الملعب مع الجانب الأيسر حيث كان مكلفا باللعب كجناح.

تحركات تريزيجيه

ومرر تريزيجيه الكرة 70 مرة، بنسبة نجاح رائعة بلغت 86%.

وصنع لاعب الوسط الشاب 5 عرضيات، ومنح زملائه 4 تمريرات طولية.

اتجاهات تمريرات تريزيجيه:

تمريرات تريزيجيه

كل هذا، مع تسديدة خرجت من قدم تريزيجيه على مرمى الشرطة.

ولكن العيب الذي ظهر واضحا في تريزيجيه، هو فقدانه للكرة 14 مرة.

فتريزيجيه هو ثاني أكثر لاعبي الأهلي فقدا للكرة بعد صبري رحيل، واستخلص الكرة في المقابل 13 مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع