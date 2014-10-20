بالفيديو .. أخيرا بتروجيت يفوز والسبب الأسيوطي

نجح نادي بتروجيت أخيرا في تحقيق الفوز في الدوري المصري، فوز جاء على حساب الأسيوطي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري.

قبل الجولة الخامسة فشل بتروجيت في تحقيق أكثر من نقطة واحدة، بعد تعادل واحد وثلاث هزائم، الحال ذاته ينطبق على الأسيوطي، لتصبح المباراة وسيلة هروب لبتروجيت.

فوز بتروجيت تأخر حتى الشوط الثاني، إذ سجل سامح شوشة في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

شاهد - هدف بتروجيت الأول في مرمى الأسيوطي.

ومن ركلة حرة مباشرة نجح محمد كابوريا لاعب الأسيوطي في إدراك التعادل لفريقه قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، بهدف أكثر من رائع.

شاهد - الأسيوطي يتعادل بهدف أكثر من رائع في شباك بتروجيت

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل شيميلس بيكيلي هدفا قاتلا لبتروجيت في مرمى الأسيوطي.

شاهد - هدف فوز بتروجيت القاتل في مرمى الأسيوطي

ورفع بتروجيت رصيده إلى النقطة الخامسة ليقفز إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأسيوطي عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

شاهد - أهداف المباراة