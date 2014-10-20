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عمر جابر: سأرحل عن الزمالك في يناير

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عمر جابر: سأرحل عن الزمالك في يناير عمر جابر: سأرحل عن الزمالك في يناير

أكد عمر جابر ظهير أيمن الزمالك أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بالرحيل عن الزمالك مع بداية العام الجديد.

وقال جابر في تصريحات تليفزيونية: "لم أرفض التجديد للزمالك، بل أبلغت إدارة النادي بأنني أنتظر عرض احتراف أوروبي في يناير".

وأضاف: "اتخذت قرارًا بالرحيل عن النادي، لأنني أتعرض لضغوط عديدة في الفترة الأخيرة".

وتابع: "البعض حملني مسئولية خسارة الفريق في مباراة السوبر، وتم استبعادي من القائمة التي ستخوض مباراة دجلة لأسباب غير فنية".

وأتم اللاعب الشاب: "لم أفتعل أي مشكلة، بل حرصت على الانتظام في مران المستبعدين صباح اليوم".

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