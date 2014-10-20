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التربية والتعليم تنفي إقالة أبو النصر وتؤكد استمراره في عمله

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التربية والتعليم تنفي إقالة أبو النصر وتؤكد استمراره في عمله التربية والتعليم تنفي إقالة أبو النصر وتؤكد استمراره في عمله

وزير التربية والتعليم

أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن الدكتور محمود أبو النصر باق في منصبه ولم تتم إقالته.

وقال المصدر مساء اليوم الاثنين – “إن ما تردد عن إقالة وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر هي مجرد شائعات هدفها الاثارة “.

وأضاف المصدر، “أن الدكتور أبو النصر يمارس مهامه وزيرا للتربية والتعليم بكل نشاط وحماس وانه لم يلتفت إلى مثل هذه الشائعات”.

وأوضح المصدر، “أن الدكتور محمود أبو النصر لم يكن همه المنصب في يوم من الايام وانما كان همه فقط هو الوطن ومصلحته العليا”.
> كانت شائعات أذاعتها مواقع إخبارية تحدثت عن إقالة وزير التربية والتعليم.

أ ش أ

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