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​ بالصور بحضور رئيس جامعة جنوب الوادي: بدء الدراسة الرسمية لقادة الجوالة والكشافة لـ80 مشاركاً من محافظات مصر

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​ بالصور بحضور رئيس جامعة جنوب الوادي: بدء الدراسة الرسمية لقادة الجوالة والكشافة لـ80 مشاركاً من محافظات مصر ​ بالصور بحضور رئيس جامعة جنوب الوادي: بدء الدراسة الرسمية لقادة الجوالة والكشافة لـ80 مشاركاً من محافظات مصر

20 أكتوبر 2014 | 7:25 مساءً

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محافظ الوادي الجديد على المنصة

محافظ الوادي الجديد على المنصة

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والأستاذ محمد فنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ حاتم على ماهر رئيس الجمعية المركزية للكشافة الجوية للاتحاد العام للكشافة والأستاذ أسامة عبد الراضي مدير إدارة الجوالة بجامعة جنوب الوادي فعاليات الدراسة الرسمية لقادة الجوالة والكشافة للحصول على وسام الشارة الخشبية للقطاعين الخامس والسادس على مستوى الصعيد خلال الفترة من 20-10الى 24-10بقوة 80جوال وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بجوالي الصعيد وقاداتهم مؤكدا أنهم نواة مثمرة وخيرة شباب والحياة الكشفية تكسب كل منا مهارة الانتماء والتعلم والاعتماد على النفس وحب الوطن وحمايته وأضاف الأستاذ حاتم ماهر رئيس الجمعية المركزية للكشافة الجوية حيث قدم الشكر لكافة المشاركين فى الدورة ونقل تحيات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة كما قدم الشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي على دعمه المعنوي المستمر واستضافة اى نشاط للجوالة والكشافة كما قدم الشكر للأستاذ محمد فنجرى على جهوده الملموسة اتجاه اتحاد الكشافة وتلبيته لاى احتياجات للكشافة على مستوى قنا ، كما أضاف الأستاذ أسامة عبد الراضي مدير إدارة الجوالة بالجامعة أن الجامعة دائما تسعد باستضافة اى نشاط للجوالة والكشافة مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة لدعم أنشطة الحركة الكشفية والجوالة في الجامعة مؤكدا أن مخيم الجوالة الموجود بالجامعة من اكبر المخيمات بالوطن العربي .

 

2014-10-20

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