طهران: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة في محاربة الإرهاب

أعلن أمين المجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي علي شمخاني استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك سوريا.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن شمخاني قوله – خلال لقائه بمبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في طهران اليوم الاثنين – إن بلاده في ظل سياستها الإنسانية ومبادئها مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة بصفتها “الممثل الشرعي الوحيد فى هذا الشأن”.

وأضاف أنه على الرغم من استعداد الحكومة السورية لإجراء حوار سياسي مع الجماعات السورية المعارضة، إلا أن “السلوك غير المسئول لبعض الدول الغربية والإقليمية وكذلك تسليح المعارضين وحثهم لقتل الناس” مازال العقبة الرئيسية أمام الهدوء في سوريا -حسب قوله-.

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