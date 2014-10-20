انتخاب تونس رئيسًا للدورة 61 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

تم اليوم انتخاب تونس رئيسًا لمدة عام للدورة 61 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ممثلة في وزير الصحة التونسي محمد صالح بن عمار، كما تم انتخاب ممثلي كل من باكستان والعراق نوابا للرئيس.

وقال وزير الصحة التونسي محمد صالح بن عمار إنه سيتم العمل خلال الدورة الجديدة على تعزيز التعاون الإقليمي في عدد من الميادين، خاصة في مجالات الأمراض غير المعدية والأمراض النفسية وأمراض الأمهات والأطفال.

كانت أعمال الدورة الحادية والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط انطلقت في تونس الليلة الماضية بمشاركة 16 وزير صحة ووفود عن 22 دولة ومنظمات دولية.

أ ش أ