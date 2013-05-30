المفتى لنظيره العراقي: اللعب على وتر الطائفية قنبلة موقوتة في العالم العربي

شوقي علام يطالب الرفاعي بحقن دماء المسلمين في العراق.. ومفتي العراق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

كتب : وائل فايز منذ 12 دقيقة

طالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشيخ رافع الرفاعي مفتي العراق، بضرورة حقن دماء المسلمين في العراق وبذل مزيد من الجهود الحثيثة للتوحد ونبذ الشقاق، والاجتماع على كلمة سواء تحت راية الإسلام الفسيحة.

وحذر علام من اللعب على وتر الطائفية الذميمة، لأنها تمثل قنبلة موقوتة في العالم العربي والإسلامي، مؤكدا إدانته الشديدة لإراقة الدماء وكافة أشكال العنف. جاء ذلك خلال لقاء المفتي بالشيخ رافع الرفاعي مفتي العراق، الذي يزور مصر حاليا لإطلاع القيادات الدينية على الوضع في العراق.

وأضاف: "نمد أيدينا لأشقائنا في العراق وفي جميع العالم العربي والإسلامي"، مؤكدا استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم للعراق وتعزيز التعاون الديني.

ومن جانبه، أكد مفتي العراق عمق العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيدا بالدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الوسطية ومنهج التعايش ونبذ العنف.