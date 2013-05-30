نائب بالشورى: بدء إثيوبيا بناء "سد النهضة" يعني أن هيبة مصر لم تعد كما كانت

البياضي: من غير المقبول تسطيح الأمور ومحاولة تجاهل المشكلة أو التقليل من خطورتها

كتب : هبة أمين منذ 11 دقيقة

تعقد جبهة التيار المدني بمجلس الشورى، اجتماعًا عاجلاً اليوم لمناقشة أزمة إعلان إثيوبيا بناء سد النهضة وتحويل مجرى النيل، وانتقد النائب فريدي البياضي عن الديمقراطي الاجتماعي عدم قيام المجلس حتى الآن بدراسة أسباب وتداعيات القرار الإثيوبي حتى الآن رغم أنها كارثة تهدد الأمن القومي المصري.

وقال البياضي لـ"الوطن"، إن بناء إثيوبيا "سد النهضة" يعد فشلاً للدبلوماسية المصرية والتي لا نعلم إن كانت تدار من الخارجية أم من مكتب الرئاسة أم من مكتب الإرشاد.

وأضاف: الإصرار على إقامة السد الإثيوبي في هذا التوقيت وبعد زيارة الرئيس "مرسي" يؤكد أن هيبة الدولة لم تعد كما سبق خاصة وأن إثيوبيا لم تجرؤ على تلك الخطوة في وقت النظام السابق رغم تدهور العلاقات.

وطالب فريدي بضرورة أن تكون هناك شفافية من جانب مؤسسة الرئاسة فمن غير المقبول تسطيح الأمور ومحاولة تجاهل المشكلة أو التقليل من خطورتها ويجب الشروع في مباحثات دبلوماسية ومخاطبة المنظمات الدولية للضغط على إثيوبيا وعلى البنك الدولي الذي يمول المشروع.