مفتي الجماعة الإسلامية: "سد النهضة" إعلان إثيوبي للحرب على مصر

عبد الآخر حماد: إثيوبيا تتلاعب بمقدرات مصر .. وهناك شيء يتم تدبيره من خلال بناء السد

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

اعتبر عبدالآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية، إعلان إثيوبيا عزمها بدء إنشاء سد النهضة بمثابة إعلان الحرب على مصر، مؤكدا أن ذلك يمثل رأي حزب البناء والتنمية السياسي وليس فتوى دينية.

وقال حماد، في لقاء أجراه ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية" وقدمه الإعلامي محمود الورواري، إنه لا شك أن إثيوبيا تتلاعب بمقدرات مصر بهذه الطريقة، ومن الواضح وجود شيء ما يتم تدبيره من خلال بناء السد، مشددا على أن الحزب يعتبر "سد النهضة" بداية لإعلان الحرب من إثيوبيا.

وأوضح أنه "من الناحية الشرعية، فلا نتحدث عن إعلان حرب إلا بأدلة، وما قلته فقط بيان لحقيقة موقف إثيوبيا".