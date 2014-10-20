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ظهور قرينة زعيم كوريا الشمالية بعد 46 يوما من الغياب

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ظهور قرينة زعيم كوريا الشمالية بعد 46 يوما من الغياب ظهور قرينة زعيم كوريا الشمالية بعد 46 يوما من الغياب

عادت ري سول جو، قرينة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، للظهور بعد شهر ونصف الشهر من الغياب عن وسائل الإعلام، في صور نشرتها صحيفة «رودونج»، بعد أيام من عودة زوجها إلى الظهور عقب غياب غامض أبعده عن الأنظار، منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وهنأ كلاهما الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر، في آنشيون بكوريا الجنوبية، وكذلك المسؤولون الرياضيون في البعثة الكورية الشمالية التي شاركت في الحدث، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة حزب العمال.

وظهرت في الصور التي نشرتها صحيفة «رودونج» السيدة الأولى في كوريا الشمالية، وهي تبتسم، بينما كانت مرتدية فستانا أزرق اللون، خلف الزعيم الذي كان مستندا إلى عكاز، كما ظهر في الأيام الماضية، الأمر الذي أثار اهتماما إعلاميا كبيرا.

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