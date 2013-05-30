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بالصور| تصوير المشاهد الخارجية لـ لفض اشتباك" بالعاصمة الرومانية بوخارست

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بالصور| تصوير المشاهد الخارجية لـ لفض اشتباك" بالعاصمة الرومانية بوخارست بالصور| تصوير المشاهد الخارجية لـ لفض اشتباك" بالعاصمة الرومانية بوخارست

كتب : نورهان طلعت الخميس 30-05-2013 13:01

اختار المخرج أحمد نور، العاصمة الرومانية بوخارست لتكون مكان تصوير مشاهد الأكشن الخارجية لمسلسله الرمضاني "فض اشتباك"، حيث أجرى عددا من المعاينات لأماكن كثيرة قبل الاستقرار على العاصمة الرومانية بوخارست.

ويرجع المخرج السبب وراء اختيارها إلى سيناريو العمل الذي رصد هذه المشاهد في رومانيا وهى عبارة عن المواجهة الكبري بين الأمن المصري والذي يعبر عنه ضابط الشرطة "عمر سلطان" الذي يلعب دوره الفنان أحمد صفوت، وبين المافيا العالمية والتي يمثلها "أدهم" وهو مندوب المافيا في وزعيم المافيا في ألمانيا الفنان السوري نضال نجم، حيث يدور الصراع بين من يدافع عن أرضه ووطنه مصر وبين من يبيعون أرضها من أجل مصالحهم الشخصية، وارتباطهم بالمافيا العالمية كما يشارك في أداء هذه المشاهد الوجة الجديد ريم مصطفي التي تلعب دور "مريم"، الفتاة المصرية التي عاشت عمرها بالخارج ورغم ذلك تشعر بوطنيتها الشديدة وحبها لمصر وتساعد الضابط عمر في مواجهة المافيا.

ويشارك في تصويرها بطل المسلسل أحمد صفوت وإيناس شيحة وخالد حلمي والفنان السوري نضال نجم، والوجة الجديد ريم مصطفى، ويستغرق تصويرها أسبوعا كاملا.

يذكر أن مسلسل فض اشتباك، قصة وسيناريو وحوار حازم متولي، وإنتاج راديو وان.

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