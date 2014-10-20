«الداخلية»: أحمد الدروي مفصول من 2005.. ولم نتأكد من مقتله

قال هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة فصلت الضابط محمد الدروي، المنضم إلي صفوف تنظيم «داعش» منذ عام 2005، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتأكد من صحة وفاته إلى الآن، موضحا أنها تجري تحرياتها وبحثها للوصول إلى حقيقة ما إذا كان حيا أم ميتا.

وأضاف «عبداللطيف»، في مداخله هاتفية مع برنامج «فنجان قهوة»، الذي تقدمه الإعلامية نوال الحضري، أن «الدروي» خارج مصر منذ أحداث 30 يونيو الماضي، موضحا أن هناك معلومات تشير إلى سفره لتركيا للعلاج لكنهم لم يتأكدوا من صحة ذلك بعد.

وأوضح أن جماعة الإخوان هي المصدر الحقيقي للإرهاب في العالم، مؤكدا أن كل الحركات والمسميات الجهادية منشقة عن الفكر الإخواني المتطرف، قائلا: «إذا أراد العالم أن يحارب الإرهاب فلابد من مواجهة الإخوان، لذلك توقعنا أن تحظر بريطانيا أنشطة الجماعة وتبدأ التضييق عليها».