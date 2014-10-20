وفاة خادمة سقطت من الطابق الخامس بخورفكان

قضت خادمة في العقد الثالث من عمرها مساء أمس بعدما سقطت من على شرفة منزل مخدومها في الطابق الخامس ببناية سكنية في منطقة القادسية بخورفكان، ما أدى إلى وفاتها على الفور، ونقلت إلى المستشفى لغايات تشريح جثتها، والتأكد من سبب وفاتها، وفق مصادر مطلعة.

وفي التفاصيل كانت غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية تلقت بلاغا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عن سقوط خادمة من بناية سكنية. وأنه فور تلقي البلاغ تم التحرك إلى موقع الحادث وعثر على جثة الخادمة غارقة في بحر من الدم وكانت فارقت الحياة في الحال. حيث أن تم نقل الجثة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة التي أوعزت الطبيب الشرعي للكشف عليها وتزويد جهة التحقيق بالتقرير الطبي اللازم. وفي حال التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية سيتم مخاطبة قنصلية بلادها رسميا تمهيدا لدفن الجثة. ومن جهة أخرى لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة المسببات الحقيقية للحادثة.