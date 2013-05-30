أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

نقابة المهن التمثيلية ترفض "إلغاء الباليه".. وتقاضي صاحب التصريح

Google+ Print
نقابة المهن التمثيلية ترفض "إلغاء الباليه".. وتقاضي صاحب التصريح نقابة المهن التمثيلية ترفض "إلغاء الباليه".. وتقاضي صاحب التصريح

كتب : شريف حسين منذ 11 دقيقة

رفضت نقابة المهن التمثيلية، بمجلس إدارتها وبكافة أعضائها بكل شدة وحزم، ما وصفته بـ"التصريح غير المُدرك"، والذي لا ينم عن أي وعي بفن من أسمى الفنون الإبداعية الراقية وهو فن البالية، الذي يسمو بالمشاعر، بحيث تُحجب أي نزعة غرائزية عند مشاهدتهـ مضيفة أنه فن لغة الخطاب، وهو فن عالمي شأنه شأن الفنون التشكيلية، فهو يحمل رسالة إنسانية وإبداعية هادفة.

وأكدت النقابة في بيان لها، على رفضها لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي من شأنها إهانة الفنون وإثارة جموع الفنانين وإيذاء مشاعرهم. وأوضحت النقابة في بيانها، أنها قررت اللجوء للقضاء لردع كل من يتبنى مثل هذه التصريحات، هو ومن على شاكلته من غير الواعين بأهمية وخطورة القوى الناعمة كمصدر دخل قومي وسياحى لبلادنا.

كما أعلنت النقابة خلال البيان، رفضها الدخول في مهاترات الرد على هؤلاء المغمورين، من هواة الشهرة ومدمني الاستفزاز والتعريض بمهن الفن الراقية، والتى لا ينكرها إلا كل ذي عقل سقيم، بحسب البيان.

وكان جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قد طالب بضرورة إلغاء "فن الباليه"، ووصفه بـ"فن العراة"، الذي ينشر الرذيلة والفحش بين الناس، بحسب وصفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً