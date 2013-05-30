نقابة المهن التمثيلية ترفض "إلغاء الباليه".. وتقاضي صاحب التصريح

كتب : شريف حسين منذ 11 دقيقة

رفضت نقابة المهن التمثيلية، بمجلس إدارتها وبكافة أعضائها بكل شدة وحزم، ما وصفته بـ"التصريح غير المُدرك"، والذي لا ينم عن أي وعي بفن من أسمى الفنون الإبداعية الراقية وهو فن البالية، الذي يسمو بالمشاعر، بحيث تُحجب أي نزعة غرائزية عند مشاهدتهـ مضيفة أنه فن لغة الخطاب، وهو فن عالمي شأنه شأن الفنون التشكيلية، فهو يحمل رسالة إنسانية وإبداعية هادفة.

وأكدت النقابة في بيان لها، على رفضها لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي من شأنها إهانة الفنون وإثارة جموع الفنانين وإيذاء مشاعرهم. وأوضحت النقابة في بيانها، أنها قررت اللجوء للقضاء لردع كل من يتبنى مثل هذه التصريحات، هو ومن على شاكلته من غير الواعين بأهمية وخطورة القوى الناعمة كمصدر دخل قومي وسياحى لبلادنا.

كما أعلنت النقابة خلال البيان، رفضها الدخول في مهاترات الرد على هؤلاء المغمورين، من هواة الشهرة ومدمني الاستفزاز والتعريض بمهن الفن الراقية، والتى لا ينكرها إلا كل ذي عقل سقيم، بحسب البيان.

وكان جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قد طالب بضرورة إلغاء "فن الباليه"، ووصفه بـ"فن العراة"، الذي ينشر الرذيلة والفحش بين الناس، بحسب وصفه.