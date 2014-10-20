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تسليم 50 بطارية أرانب للمعيلات بقنا

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تسليم 50 بطارية أرانب للمعيلات بقنا تسليم 50 بطارية أرانب للمعيلات بقنا

سلمت جمعية تنمية جنوب بمحافظهة قنا 50 بطارية أرانب للسيدات المعيلات ضمن أنشطة مشروع خلق فرص عمل للمرأة بالقرى والممول من البنك الدولي ومؤسسة ساويرس للتنمية.

قال عادل غزالي، المدير التنفيذي لجمعية تنمية جنوب مصر بقنا، أن المشروع يهدف إلي رفع المستوى الاقتصادي لعدد 142 سيدة وفتاة بمراكز قنا سنويا عن طريق تقديم عدد 142 مشروع اقتصادي ريفي مشيرا أن المشروع عبارة عن بطاريات أرانب من أنواع تعطي كمية لحوم في فترة قصيرة ثم تقديم النصح الفني والبيطري الخاص بالطرق السليمة لتربية الأرانب الدوائية والأعلاف وطرق التسويق للسيدات عن طريق طبيب بيطرى.

وأضاف غزالي، بأن المشروع يستهدف السيدات المعيلات اللاتي يعلن أسرهن من الأميات وأيضا خريجات المدارس الفنية العاطلات اللاتي لا يجدن فرص عمل ولا يستطعن السفر خارج القرية للعمل مثل الذكور.

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