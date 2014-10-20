الأجهزة الأمنية تتمكن من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «كمال» و«مبارك» بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى “كمال” من قبيلة الهوارة و “مبارك ” من قبيلة العرب بمنطقة نجع “الميات” بقرية أبومناع شرق بمركز دشنا بحضور اللواءين عبدالحميد الهجان محافظ قنا و حسن السوهاجى مدير أمن قنا و3 الأف مواطن.

ترجع وفائع الأحداث إلى الأسبوع الماضى، حيت تلقت مديرية أمن قنا اخطارا بنشوب مشاجرة بين أفراد من قبيلتى “العرب “و”الهوارة” على قطعة ارض صحراوية مساحتها 250 فدان حيث تطورت الى اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النيران تسببت فى إغلاق 9 مدارس غياب الطلاب وأسفرت عن مصرع عطاالله فتحى وإصابة نورالدين ابوالمجد وكلاهما من قبيلة العرب حيث تقدم على اسماعيل من القبيلة الأولى بالقودة الى العائلة الثانية طالبا الصفح والسماح وهو ما قلبتة العائلة صاحبة الدم ليبدوا صفحة خالية من الدم.