تجديد حبس خاطفي طفل مدينتي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات

كانت قوات الامن قد نجحت في اعادة الطفل عمر الي والديه بعد مطاردة مع المتهمين الثلاثة الذي سقط احدهم جثة هامدة بعد تبادلهم اطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

البداية عندما ورد بلاغاً لقسم شرطة القاهرة الجديدة من محمد كمال كامل 44 سنة، مدير تسويق ومقيم بـ ” مدينتى ” دائرة القسم .. أفاد فيه إنه مساء الاثنين خرج نجله “عمر”، 10 سنوات ، طالب، للهو أمام عقار سكنه إلا أنه لم يعد

وأضاف أنه فى وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً على هاتف زوجته علياء علي عبد المولي من هاتفين “محددين” أخبره فيه المتصل بقيامه بخطف نجله وطلب منه مبلغ 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه.

علي الفور أمر اللواء على الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بأشراف اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام واللواء علي ابو زيد مدير المباحث بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وإعادة الطفل المختطف سالماً لأهله.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبرئاسة اللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائية وكل من العقيد محمود فاروق مفتش مباحث القاهرة الجديدة والذى قام بالاتفاق مع أهلية الطفل بمسايرة الجناة للحفاظ على سلامته مع مفاوضة الجناة على مبلغ الفدية المطلوب.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوى وكل من الرائد محمد الشموتى رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة والرائد تامر حسنى معاون المباحث بالكيلو 57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن أستشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم “ل ن ه 865 مصر” ماركة تاكسى وبصحبتهم الطفل المختطف فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح الذي كان بحوزتهم مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران، فنتج عن ذلك وفاة أحد مستقليها ويدعى “محمود حسان أحمد عرابي” 23 سنة عامل زراعي بمدينتي ومقيم دائرة مركز سوهاج والسابق ضبطه واتهامه فى عدد (5) قضايا آخرهم القضية رقم 9173/2013 جنايات مركز سوهاج “سرقة بالإكراه” متأثراً بإصابته بطلق نارى بالصدر.

وتمكنت القوات بمساعدة العقيد علاء بشاندي مفتش بغرفة بفرقة القاهرة الجديدة من السيطرة على الموقف وإطلاق سراح الطفل وتسليمه لأهليته وضبط باقى الجناة وهم ” مبارك أحمد عبد الرحمن علام ” 23 سنة سباك بشركة الاسكندرية للأنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد و”محمد جمال سليمان محمد ” 24 سنة سباك ومقيم دائرة مركز سوهاج، وبحوزتهما مبلغ 60 ألف جنيه (مبلغ الفدية الذى تم التفاوض عليه)، بندقية آلية عيار 7.62×39 مللى وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المتوفى كما اعترفوا أيضاً بسرقة السيارة المستخدمة فى الواقعة كرهاً عن قائدها بدائرة قسم الشروق (محرر بشأنها المحضر رقم 4031/2014 جنح قسم الشروق) فتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 4635 لسنة 2014 اداري القاهرة الجديدة ثاني.

وأخطرت النيابة التي توجهت علي الفور بمعرفة كريم عاطف وعمر نصار وكيلي النيابة بأشراف وائل العبد رئيس النيابة .. الي مكان الواقعة وقاموا بمعاينة جثة المتهم الاول واستجواب باقي المتهمين استعدادا لمباشرة التحقيقات اللازمة.