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هشام عبد الحميد وخالد يوسف في مهرجان مرتيل السينمائي بالمغرب

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هشام عبد الحميد وخالد يوسف في مهرجان مرتيل السينمائي بالمغرب هشام عبد الحميد وخالد يوسف في مهرجان مرتيل السينمائي بالمغرب

كتب : محمد عبد الجليل منذ 0 دقيقة

تبدأ فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان "مرتيل للسينما المغربية والإيروأمريكية"، الأحد المقبل، والذي يقام في حفل افتتاحه تكريم كل من المخرج الكوبي "فرناندوبيريز"، و المخرجة المغربية "يزة جنيني"، التي سيعرض لها في نفس الحفل، الفيلم الوثائقي "أصوات من المغرب"، على أن يتم تكريم النجم المغربي محمد الشوبي في ختام هذا المونديال الثقافي.

ويتنافس على جوائز المهرجان، الذي ينظمه نادي مرتيل للسينما والثقافة 50 فيلما قصيرا و12 فيلما وثائقيا من المغرب وشبه جزيرة أيبريا، ودول أمريكا اللاتينية، وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة المغربية فريدة بليزيد، وتضم في عضويتها الممثلة المغربية ميساء مغربي، ومن هشام عبد الحميد، والسينمائي البرتغالي كوستا فالنتي، والفنانة الأرجنتينية لوسيانا عباد، والمخرج البرازيلي آلي موريتيفا، والفنانة الكوبية جيسيكا رودريكيز.

كما ستشهد الفعاليات تنظيم ندوة "الأرشيف والذاكرة" بحضور للعديد من صناع السينما، أبرزهم نورالدين صايل مدير المركز السينمائي المغربي والمخرج المغربي علي الصافي، ومن مصر المخرج خالد يوسف والفلسطيني ميشيل خليفي ومن لبنان، غسان سلهب ونصري الصايغ و ياريا نشاواتي، والتونسية إقبال زليلة، وإسبانيابيلار تابورا وأنخيل كارسيس، ومن فرنسا فلورنس مارتان، وباتريس إيريكي.


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أفيش مهرجان مرتيل

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