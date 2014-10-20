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العثورعلى جثة عربي في رأس الخيمة

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العثورعلى جثة عربي في رأس الخيمة العثورعلى جثة عربي في رأس الخيمة

تم العثور صباح اليوم على جثة شخص عربي الجنسية ملقاة خلف مبنى قيد الإنشاء في إحدى مناطق إمارة رأس الخيمة.

و أوضح العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بعثور عمال إحدى شركات البناء على جثة شخص خلف مبنى قيد الإنشاء يعملون به، وعلى الفور تحركت جميع الجهات ذات الاختصاص لموقع الحادث، ومن خلال المعاينة المبدئية تبين بأن الجثة تعود لشخص عربي الجنسية في الأربعين من العمر، وأن الوفاة حدثت منذ ساعات فقط.

وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأنه تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري للوقوف على ملابسات القضية.

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