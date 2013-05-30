قطع الاتصالات والإنترنت بمطار أسوان الدولي بعد سرقة كابل التليفونات الرئيسي

إنقطعت اليوم جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بمطار أسوان الدولي مما أدى إلى سقوط نظام التشغيل الخاص بشركة مصر للطيران والمرتبط مركزيا عن طريق الإنترنت، وذلك نتيجة قيام مجموعة من اللصوص بسرقة كابل التليفونات الرئيسى والذى يخدم منطقة صحارى ومطار أسوان الدولى مما أدى الى قطع جميع الخدمات التليفونية والانترنت عن مطار أسوان الدولي ومنطقة صحاري .

وتبذل الأجهزة الأمنية مجهوداتها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، كما يقوم قطاع الصيانة بالهيئة القومية للاتصالات بتركيب كابل جديد لعودة الإتصالات مرة أخرى ،الجدير بالذكر أن واقعة السرقة تعد الثانية خلال شهرين حيث تم سرقة نفس الكابل فى شهر إبريل الماضى .