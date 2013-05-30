أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

قطع الاتصالات والإنترنت بمطار أسوان الدولي بعد سرقة كابل التليفونات الرئيسي

Google+ Print
قطع الاتصالات والإنترنت بمطار أسوان الدولي بعد سرقة كابل التليفونات الرئيسي قطع الاتصالات والإنترنت بمطار أسوان الدولي بعد سرقة كابل التليفونات الرئيسي

إنقطعت اليوم جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بمطار أسوان الدولي مما أدى إلى سقوط نظام التشغيل الخاص بشركة للطيران والمرتبط مركزيا عن طريق الإنترنت، وذلك نتيجة  قيام مجموعة من اللصوص بسرقة كابل التليفونات الرئيسى والذى يخدم منطقة صحارى ومطار أسوان الدولى مما أدى الى قطع جميع الخدمات التليفونية والانترنت عن مطار أسوان الدولي ومنطقة صحاري  .

وتبذل الأجهزة الأمنية مجهوداتها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، كما يقوم قطاع الصيانة بالهيئة القومية للاتصالات بتركيب كابل جديد لعودة الإتصالات مرة أخرى ،الجدير بالذكر أن واقعة السرقة تعد الثانية خلال شهرين حيث تم سرقة نفس الكابل فى شهر إبريل الماضى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد