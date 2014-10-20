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الأزهر الشريف ينعي شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة

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الأزهر الشريف ينعي شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة الأزهر الشريف ينعي شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة

مشيخة الأزهر الشريف

قدم الأزهر الشريف عزاءه لجنودنا البواسل الذين لقوا مصرعهم في عملية إرهابية غادرة امس في شمال سيناء، داعيا الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال الأزهر الشريف، في بيان صحفي اليوم، “ينعي الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة بمدينة العريش، الذين استشهدوا أمس جراء قيام مجموعة إرهابية باستهداف مدرعتهم بعبوة ناسفة”.

وأضاف البيان ” ويؤكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم الإرهابية لن تفت من عزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة مطالبًا الشعب المصري بجميع طوائفه بالوقوف ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتبنى أفكارًا شاذة”.

والأزهر الشريف إذ ينعي شهداء الواجب الوطني، يتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري وأسر الشهداء، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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