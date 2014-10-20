إزالة 19 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

في إطار قرارات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية.

قامت الوحدات المحلية لمركزي ساقلتة وطهطا تحت اشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارة الزراعية بكل مركز وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات امن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة بالأمس اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 19 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ، حيث تمت إزالة عدد 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقتلة ، ، وإزالة عدد 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز طهطا.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية.