هل يتسبب رباعي تشيلسي في ظهور أوروبي جديد لصلاح؟

من جديد خرج جوزية موينيو المدير الفني لنادي تشيلسي ليؤكد غياب الرباعي دييجو كوستا، أندريا شورلي، جون أوبي ميكيل وراميرس عن مواجهة الفريق الأوروبية أمام ماريبور، مما قد يعطي الفرصة لمحمد صلاح للظهور في المباراة.

ويستعد تشيلسي لاستضافة ماريبور يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد مورينيو على الإسباني كوستا كقائد لخط هجوم البلوز، إلى جانب شورلي كجناح أيمن مع تواجد راميرس وميكيل كأوراق على مقاعد البدلاء مع تواجد أوسكار وويليان وإدين أزار.

ولكن وحسبما أكد مورينيو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين فأن الثلاثي إلى جانب جون أوبي ميكيل تمنعهم الإصابة من التواجد مع الفريق في المباراة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبلوز: " كوستا لم يتدرب، مازال يعاني وسيغيب عن المباراة".

و أضاف " ميكيل لديه مشكلة في الساق، كذلك مشاكل شورلي وراميرس مستمرة، جميعهم تمنعهم الإصابة من المشاركة".

غياب الرباعي يؤكد بشكل كبير تواجد محمد صلاح في القائمة، إلى جانب امتلاكة حظوظ كبيرة للمشاركة في المباراة.

صلاح شارك في الدقائق الأخيرة من لقاء تشيلسي الأخير في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، لقاء شهد غياب كوستا، شورلي وراميرس أيضا بسبب الإصابة.

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مشاركة أمام كريستال بالاس كانت هي الثانية لصلاح مع البلوز في الدوري هذا الموسم، شارك كأساسي أمام بولتون في كأس الرابطة الإنجليزية.

وظهر صلاح بقميص تشيلسي لأول مرة في دوري الأبطال في مباراة الجولة الأخيرة أمام سبورتنج لشبونة.

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ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد تعادل أول أمام شالكة وفوز أمام سبورتنج، ويأتي ماريبور ثانيا على سلم ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.