أمن الأسكندرية يشن بحملة مكبرة لإستهداف البؤر العشوائية ‎وإزالة التعديات

قام اللواء أمين عز الدين ، مدير أمن الأسكندرية ،صباح اليوم بشن حملة مكبرة ،استهدفت البؤر العشوائية وإزالة التعديات والإشغالات، وضبط العناصر الخطره والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية ،وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينه .

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية ،والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

أسفرت الحملة عن ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص عـدد 3قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص “ طبنجة9مم – 2فرد خرطوش عيار 12 ”و في مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة و16قضية اتجار فى مخدر الحشيش ب 7طرب ” تزن حوالى 1565جرام “ و4قضية اتجار فى مخدر الهيروين ” تزن حوالى 235جرام ” ، وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار فى الأقراص المخدرة 21قضية اتجار فى الأقراص المخدره ” بإجمالي عدد 3175قرص “، و في مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحه البيضاء و80قضية إحراز سلاح أبيض و في مجال مكافحة جرائم الأداب العامه قضية إدارة مسكن للدعارة وقضية تعرض للإناث بالطريق العام و12 قضية محال عامه بدون ترخيص.