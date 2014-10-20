«العليا للانتخابات» تدعو الناخبين للتأكد من صحة بياناتهم

دعت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جميع المصريين إلى مراجعة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك حتى يتأكد كل ناخب من وجود اسمه ومن صحة بياناته، خاصة بيان محل الإقامة الذي على أساسه يتم تسكينه على لجنته الانتخابية.

وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن كشوف الناخبين متوافرة حاليا بجميع أقسام ومراكز الشرطة ومقام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعلى الموقع الرسمي للجنة العليا «www. Elections. eg».

وأهابت «العليا للانتخابات» بكل من يكتشف عدم إدراج اسمه بتلك الكشوف، أو وجود خطأ في بياناته، التوجه فورا إلى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها، وتقديم طلب بإضافة اسمه أو تصحيح بياناته.

وأكد «إدريس» أن تحديث البيانات بكشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة.