«القَسَم» ينهي خصومة ثأرية عمرها 16 عامًا بين عائلتين بسوهاج

أنهت أجهزة الأمن بسوهاج، الإثنين، خصومة ثأرية عمرها 16 عامًا بين عائلتين بقرية «المحامدة» القبلية بمركز سوهاج.

أقيم صلح جماهيرى كبير للعائلتين بالقرية حضره اللواء محمود عتيق، محافظ الإقليم، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وحوالى 3 آلآف شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأجريت مراسم الصلح في سرادق مقام أمام دوار العمدة، وأقسم الطرفان أمام الحضور على كتاب الله أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.

وقال اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إن الخصومة الثأرية بين العائلتين بدأت في عام 1998 بمقتل محمد محمد حسين، 65 عامًا، واتهم في قتله على صدقي محمد من الطرف الآخر، وقُضى فيها بسجن المتهم 5 سنوات، وتجددت الخصومة بمقتل المتهم المذكور، واتهم في قتله شقيق المجني عليه ناجى محمد حسين، وقُضي فيها بسجن المتهم 15 عامًا، وبعدها تم الدفع بكبار العائلات بالقرية وأعضاء لجان المصالحات للتوفيق بين الطرفين وإتمام الصلح بينهما.