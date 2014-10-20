فيس بوك تغلق صفحة منسوبة لشركة طيران نشرت صورة لمضيفة جوية

قال اللواء طيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران، ان إدارة موقع “الفيس بوك” قامت برفع الصفحة التى نشرت صورة لإحدى المضيفات على طائرة مصر للطيران وذلك بناء على مخاطبة الشركة لإدارة الموقع.

وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص صورة التقطها احد الركاب لإحدى المضيفات ووضعها على صفحته على “الفيس بوك” ، والتقطها البعض ومن بينها بعض الأفراد الذين وضعوا شعار لمصر للطيران على صفحتهم .

وأضاف النحاس أننا نؤكد اعتزازنا بجميع العاملين ونرفض تماما أي أهانه لهم ، لذلك تم مخاطبة إدارة “الفيس بوك” لإزالة الصورة من الصفحة التي نشرت بها ، كما تم إغلاق كافة الصفحات التي يدعى البعض من أنهم يمثلوا الشركة ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال أي شخص ينشئ صفحة عليها شعار الشركة أو يدعى بأنها صفحة تمثل مصر للطيران ، لما يثير ذلك من لغط .

وعن الاتهامات التي وجهت لنجم الأهلي حسام غالى انه من نشر الصورة ، أكد رئيس شركة الخطوط بان الصورة التقطها احد الركاب ، وذلك يمثل اعتداء على الحرية الشخصية ، واعتذر الراكب عما بدر منة ، ولاعب الأهلي شير فقط الصورة مثله مثل الآلاف الذين يشيروا صور أو أخبار.