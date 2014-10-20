محافظ القليوبية يعلن عن حركة تنقلات تشمل 5 رؤساء مدن بالمحافظة

قرر المهندس محمد عبد الظاهر ،محافظ القليوبية، “الاثنين” إعلان حركة تنقلات محدوده شملت الغاء تكليف وندب 5 قيادات لرؤساء المدن والاحياء.

وشمل القرار رقم 382 لسنة 2014، ندب بكر عبد المنعم نائب رئيس مدينة قليوب للقيام بعمل رئيس مدينة الخصوص، والغاء تكليف أبو حجر من العمل رئيسا لحي غرب شبرا الخيمة، وعودته لديوان عام المحافظة بالادارة المركزية لمكتب المحافظ، وندب السيد موسى رئيس مركز ومدينة قليوب للعمل رئيسا للحى.

كما تضمن القرار، ندب عبد الحكيم القاضي رئيس مدينة طوخ للعمل رئيسا لمركز ومدينة قليوب، وندب عبد البر حشيش رئيس الوحده المحلية بالخصوص رئيسا للوحده المحلية لمركز ومدينة طوخ.