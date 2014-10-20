مدريد يؤكد إصابة جاريث بيل .. تقارير: يغيب عن الكلاسيكو

أكد ريال مدريد يوم الاثنين في بيان على موقعه الرسمي غياب الجناح الويلزي جاريث بيل بسبب الإصابة.

وأشار الموقع الرسمي للنادي أن نتائج الفحوصات الطبية أكدت تعرض بيل لإصابة في العضلات مما يعني غيابه على الأقل لمدة 15 يوم.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية والإنجليزية صباح الاثنين قد أشارت لغياب بيل عن صفوف ريال مدريد في مباراتي ليفربول وبرشلونة بسبب الإصابة.

وجلس بيل لأول مرة على مقاعد البدلاء منذ انطلاق الموسم، يوم السبت أمام ليفانتي في الدوري الإسباني بهدف الراحة.

وبرر كارلو أنشيلوتي قراره بأن اللاعب خاض مباراتين قويتين مع منتخب ويلز، بعد عدد من الصدامات الصعبة للميرنجي واحتاج للراحة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب سيغيب عن رحلة ريال مدريد إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ليس مواجهة ليفربول فقط، بل أيضا سيغيب بيل صاحب الـ25 عاما عن مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة يوم السبت القادم بسبب الإصابة.

ومن جانبها أكدت شبكة سكاي سبورتس غياب اللاعب على الأقل لمباراتي ريال مدريد القادمتين.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليفربول يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت.