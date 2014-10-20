تحرير محاضر ومخالفات فى حملات تموينية مفاجئة بالإسماعيلية‎

شنت محافظة الإسماعيلية من حملة تموينية على الاسواق والمحلات والمطاعم للعمل على ضبط الاسعار وتقديم منتج صالح للاستخدام ،وإزالة اسباب شكاوى المواطنين قامت الاجهزة الرقابية بمديرية التموين بأنحاء المحافظة بحمله على الاسواق والمحلات.

أسفرت الحمله عن تحرير 33 محضر منها 20 محضر بيع بأزيد من التسعيره ،12 محضر لعدم الاعلان عن الاسعار ومخالفات آخرى .

وأكد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية على ضرورة المتابعة المستمره للاسواق للعمل على ضبط الاسواق والقضاء على ظاهرة ارتفاع الاسعار فى بعض السلع الضرورية والمحددة السعر صرح بذلك حسن عطيه الجاويش مدير عام مديرية التموين والتجاره الداخليه .

وضرورة المتابعة المستمره للاسواق للعمل على ضبط الاسواق والقضاء على ظاهرة ارتفاع الاسعار فى بعض السلع الضرورية والمحددة السعر صرح بذلك حسن عطيه الجاويش مدير عام مديرية التموين والتجاره الداخليه .