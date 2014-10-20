بالصور .. نجاح اللقاء المفتوح بجامعة جنوب الوادي لتفعيل المبادرات الطلابية‎

ورحبت قيادات الجامعة ،بالطلاب الجدد ودور كلية التربية وأهميتها ،وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ،أن الهدف من هذا اللقاء هى توسيع دائرة المبادرات الطلابية واللقاءات المستمرة معهم والاستماع اليهم والى احتياجاتهم .

وقال عباس ، إن الطلاب عصب الأمة ومصر تحتاج منهم الكثير فى مرحلة انتهت فيها الشعارات والبدء فى مرحلة العمل والتنمية .

وأشار الدكتور حفنى إسماعيل والدكتور سيد طه نائبي رئيس الجامعة الى أهمية المرحلة المقبلة ودور الطلاب فى الحفاظ على جامعتهم واشادور بدورهم الكبير على مر السنين فى حماية الجامعة بينما.

وأوضح الدكتور رفعت بهجات عميد كلية التربية ،أن كافة اعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكلية وظيفتهم خدمتهم وتوفير سبل الراحة لهم .

وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذى سيعقد على فترات ، وقال الدكتور محمد خيرت وكيل كلية التربية ،أن هذا اللقاء له اهمية كبيرة لفتح قنوات التعبير من خلال الحوار الطلابي معنا ، ثم دار لقاء مفتوح بين الطلاب قدموا اسئلتهم الخاصة بالمحاضرات والمدن الجامعية والتخصص لطلاب التربية من اول سنة كباقي الكليات العملية والمواصلات حيث قام رئيس الجامعة بالرد على كافة اسئلتهم وتوفير الحلول فى حدود الإمكانيات المتاحة .