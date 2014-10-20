القوات المسلحة تنفذ بيانًا عمليًا لاكتشاف ومجابهة التلوث البيئي لنهر النيل

قامت إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة بتنفيذ أحد الأنشطة التدريبية البارزة متمثلة في إجراء بيان عملي للمسح البيئي لنهر النيل واكتشاف ومجابهة إحدى المناطق الملوثة والتي تعد أحد المهام الرئيسية التي تنفذها هذه الإدارة المعنية بالتأمين الكيميائي والإشعاعي والبيئي داخل القوات المسلحة وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالدولة والقيام بأعمال المسح البيئي والتصدي لمسببات التلوث ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة .

> وقامت العناصر التخصصية التابعة لإدارة الحرب الكيميائية وفى إطار الأنشطة والفاعليات للمناورة “بدر ٢٠١٤” بسرعة التدخل وتنفيذ أعمال الاستطلاع والمسح البيئي والإشعاعي والكيميائي والحصول على عينات من الهواء والتربة والمياه في المنطقة الملوثة، وإجراء التحاليل الميدانية للوقوف على الأسباب المبدئية للتلوث، ونقل العينات إلى المعامل المركزية للحرب الكيميائية لإجراء التحاليل والقياسات الدقيقة وتقديم التوصيات بالإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها من جانب الجهات المعنية بالدولة .

> وأكد اللواء أركان حرب السيد حسين البوص مدير الحرب الكيميائية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بكل ما يتعلق بموضوعات البيئة ومسببات التلوث وإجراءات التأمين للمنافذ الحدودية والموانئ والتخلص الآمن من المواد شديدة الخطورة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارات الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والداخلية للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة خالية من مصادر التلوث .

> وأشار إلى امتلاك الإدارة لأحدث منظومات التحاليل الكيميائية والبيلوجية والإشعاعية ومعامل الاختبار والمعايرة التي تدعم جهود القوات المسلحة في حماية مقدرات الشعب المصري ودفع عجلة التنمية الشاملة في العديد من المجالات .