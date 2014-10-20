أهالى قرية “بتمدة” بالقليوبية يشيعون جنازة شهيد “العريش” لمثواه الأخير

شيع المئات من أهالى قرية “بتمدة” بالقليوبية، اليوم الإثنين، جنازة شهيد الواجب الشهيد الملازم أول عبد الرحمن شكري منصور، والذي استشهد بحادث العريش الغادر أمس.

واتشحت المنطقه بالسواد حزنا على فراق الشهيد وتحولت الجنازة الي مظاهرة للتنديد بالارهاب والجماعات التكفيرية، مطالبين الرئيس السيسى بالقضاء على الارهابين الذين حولوا كل بيوت المصرين الى سرادقات عزاء.

وتوجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الى القرية، في الصباح الباكر وقدم العزاء لاسرة واهالي الشهيد، مؤكدا اننا يجب ان نتكاتف سويا لمحاربة هذا الارهاب الغاشم.

ووصف عبد الظاهر مرتكبي تلك الجرائم بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام السمح، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، وشدد على أنها سوف تزيد من رفض المجتمع المصري كاملا للجماعات الإرهابية المتطرفة.