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الكنيسة المرقسية تكرم الرئيس السابق اليوم وصحفيو الملف القبطى يمتنعون عن التغطية

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الكنيسة المرقسية تكرم الرئيس السابق اليوم وصحفيو الملف القبطى يمتنعون عن التغطية الكنيسة المرقسية تكرم الرئيس السابق اليوم وصحفيو الملف القبطى يمتنعون عن التغطية

عدلى منصور

تقيم اليوم، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية لتكريم المستشار عدلى منصور الرئيس السابق، لما قدمه للبلاد فى فترة توليه الرئاسة المؤقتة للجمهورية بعد انتهاء حكم الإخوان، وذلك في المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بحضور البابا تواضروس الثانى وعددا من القيادات.

جاء ذلك فى الوقت الذى يمتنع فيه صحفيو الملف القبطي عن تغطية الحدث إعتراضا على تجاهلهم بعدم إرسال دعوات لهم للمشاركة في الاحتفالية.

كان صحفيو أخبار الكنيسة، قد أصدروا بيانًا أكدوا فيه إدانتهم للطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من خلال التعنت في التعامل والتجاهل، فيما نفى الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قيامه بدعوة صحفيين لحضور الاحتفالية وذلك عقب احتجاج الصحفيين على تجاهل الكنيسة لدعوة الصحفيين لحضورها.

وقال في بيان سابق له إنه لم يتدخل في هذا الأمر من قريب أو بعيد، وأضاف: “نُخضع كل طاقتنا لخدمة الكنيسة والبابا تواضروس الثانى.

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