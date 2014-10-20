بعد 8-0 ساوثامبتون .. ما هي أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي

يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا عن فوز 8-0 لساوثابمتون على حساب سندرلاند، فهل هي أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي.

سندرلاند حل ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، جولة ثامنة لم يجعلها سندرلاند تمر دون أن يدخل التاريخ.

شاهد - ساوثامبتون 8-0 سندرلاند

ودخلت شباك سندرلاند التاريخ كواحدة من أكثر الشباك استقبالا للأهداف في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولكنها ليس رقم 1.

ويستعرض FilGoal.com قائمة أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي..

1) مانشستر يونايتد 9-0 إيبسويتش تاون

الشياطين الحمر أصحاب أكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي أمام إيبسويتش تاون عام 1995.

2) توتنام 9-1 ويجان

في الثاني عشر من نوفمبر من عام 2009 سحق توتنام ضيفه ويجان أتلتيك، ولكن هدف الضيف ويجان جعل توتنام صاحب ثاني أكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي.

3) ثلاث مباريات انتهت نتائجها كما انتهت مباراة ساوثامبتون وسندلاند.

** تشيلسي 8-0 أستون فيلا

تشيلسي لم يفوت فرصة دخول تاريخ الدوري الإنجليزي فهز شباك أستون فيلا ثمان مرات في الـ23 من ديسمبر من عام 2012.

** تشيلسي 8-0 ويجان

من جديد شباك ويجان أتلتيك استقبلت العديد من الأهداف بعد 9 توتنام، استقبل ثمانية أهداف من تشيلسي في التاسع من مايو من عام 2010.

** نيوكاسل 8-0 شيفيلد وينزداي

احتفلت جماهير نيوكاسل بخسارة غريمها التقليدي سندرلاند، احتفال كانت قد فعلته من قبل بعد إحراز ثمانية أهداف أمام شيفيلد في التاسع عشر من سيبتمبر عام 1999.