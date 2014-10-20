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المنطقة الجنوبية تتأهب لمناورة «بدر 2014»

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المنطقة الجنوبية تتأهب لمناورة «بدر 2014» المنطقة الجنوبية تتأهب لمناورة «بدر 2014»

أتمت وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، الاثنين، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة في تنفيذ المناورة الاستراتيجية التعبوية «بدر 2014»، والتي تتضمن إدارة عملية دفاعية استراتيجية لصد وهزيمة القوات المعادية، بمشاركة التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

تضمنت الإجراءات رفع درجات الاستعداد القتالي، وعرض تقرير الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة، والوقوف على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات بعد تطويرها ورفع كفائتها القتالية والفنية، إلى جانب مناقشة العناصر المشاركة في أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الطارئة والمهام غير المخططة، وذلك ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة المنفذة للمناورة.

وأكد اللواء يحي الحميلي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، على الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة حماة الجنوب، مشيرا إلى إصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري، إلى جانب التصدي للتهديدات المختلفة التي تمس أمن الوطن واستقراره.

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