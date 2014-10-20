وزير التموين لـ«تمرد»: القيادة السياسية لديها روح الشباب

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم السماح للشباب بفتح منافذ لبيع السلع التموينية في كل المحافظات، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي لا توجد بها محلات بقالة تموينية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم من السلع التموينية.

وأضاف حنفي، خلال لقائه أعضاء حركة تمرد وشباب اتحاد القليوبية وشباب «عايز يعيش» بالإسكندرية، الاثنين، أن وزارة التموين ستنفذ عددًا من المشروعات خلال الفترة المقبلة، توفر الملايين من فرص العمل للشباب، منها مشروع تحويل الزيت المستعمل لسولار، ومشروعات المراكز اللوجستية العالمية للسلع الغذائية، ومشروع مدينة التجارة والتسوق قُرب محور قناة السويس.

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية لديها روح الشباب وتتبني أفكارهم وتعمل لصالحهم، وتقيم المشاريع لتوفير فرص العمل لبناء غد أفضل لهم، مطالبًا الشباب بضرورة وجود ثقافة الثقة في النجاح بداخلهم، وعدم الخوف من الفشل، مشيرًا إلى أن قصة النجاح في وزارة التموين تعود إلى تكاتف كل قيادات الوزارة مع شبابها والتكامل بين الأجيال.

وأكد محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، أن وزارة التموين من الوزارات النشطة التي قدمت خدمات جليلة للمواطنين لمسها الشارع المصري، خاصة محدودي الدخل، من خلال نجاحها في توفير الخبز المدعم والقضاء على الطوابير ومنع تسريب الدقيق، وذلك في المحافظات التي تم تطبيق منظومة الخبز فيها، فضلًا عن توفير السلع التموينية بكميات كبيرة وبجودة عالية وتوفير السلع الغذائية، خاصة اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب كل شرائح الأسر المصرية.