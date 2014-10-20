ألين لحود "مش هون"

أطلقت النّجمة ألين لحود أغنيتها الجديدة "مش هون"، وقامت بنشر فيديو كليب الأغنية على حسابها الرسمي في موقع "يوتيوب".

وتدور فكرة الكليب حول قصة حب بين عاشقين تنتهي بموت الحبيب إثر سقوطه عن الدراجة الهوائية، بعد أنّ كان يقودها بسرعة فائقة، وتظهر ألين بدور الفتاة الحزينة والمتأثرة جداً بفقدان حبيبها بعد أن كانت تعيش معه أجمل اللحظات، كما أنّ اللافت هو موقع تصوير الكليب الذي أخرجه منصور م. الرحباني.

وبعد إطلاق الكليب، عبّر جمهور ألين عن إعجابهم به من خلال حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وتلقّت التهاني على نجاحه، كما اعتبر البعض أنه إشارة منها إلى التوعية على ضرورة تخفيف السّرعة أثناء قيادة الدراجات الهوائية، تفادياً لوقوع الحوادث.

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