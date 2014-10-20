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بروس جينير يرتبط بصديقة كريس المقربة

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بروس جينير يرتبط بصديقة كريس المقربة بروس جينير يرتبط بصديقة كريس المقربة

الإثنين 20-10-2014 12:42

تعيش Kris jenner والدة نجمة تلفزيون الواقع kim Kardashian صدمة كبيرة، بعدما علمت بأنّ زوجها السابقBruce بدأ علاقة عاطفيّة جديدة مع صديقتها منذ فترة طويلة جداً .Ronda Kamihira.

ونقل موقع "People" عن مصدر مقرّب من jenner قوله إنه بعد مرور شهر واحد على تقدّمهما بطلبَي طلاق، بدأ Bruceعلاقة عاطفية جديدة مع صديقة زوجته المقرّبة ومساعدتها السابقة.

وقال المصدر: " Krisمذهولة وحزينة وقلبها محطّم.. فقد كانت تلك المرأة مساعدتها السابقة وأعزّ صديقاتها طوال 20 عاماً، كما أنّ ابنتيها تربطهما صداقة متينة بأولاد Ronda منذ فترة طويلة".

يُشار إلى أنّ Kris jenner وBruce أعلنا انفصالهما قبل قرابة السنة، وطلبا الطلاق الشهر الماضي، لينهيا زواجاً استمرّ 22 عاماً.

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سيدتي