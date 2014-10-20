النيل للإعلام ببنها يناقش تطبيق اللامركزية في المحليات

قرر مركز النيل للاعلام بالقليوبية عقد مؤتمراً علمياً حول “اللامركزية وتطبيقاتها فى الإدارة المحلية” نهاية أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية وجامعة بنها.

وأكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام ببنها، علي ان الهدف من المؤتمر هو تحليل مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية من خلال تنمية الوعى بدور اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، ودورها في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية.

وأضاف عرفة ان المؤتمر سيتبعه تنظيم دورة تدريبية في الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر الحالى لرؤساء الوحدات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى وقيادات العمل الاهلى بمحافظة القليوبية وذلك لصقل مهاراتهم في آليات تطبيق اللامركزية ، مؤكدا علي مشاركة الجانب الألمانى نينا براش الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الالمانية في مصر ومجموعة من الخبراء الألمان ،وبحضور الدكتور عبد اللطيف الصباغ عميد كلية آداب بنها والدكتور احمد محروس استاذ الادارة المحلية بجامعة المنوفية.