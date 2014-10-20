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بالصور.. «أخلاقيات مجتمع الجامعات» فى دورة مكثفة لطلاب جامعة الفيوم‎

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بالصور.. «أخلاقيات مجتمع الجامعات» فى دورة مكثفة لطلاب جامعة الفيوم‎ بالصور.. «أخلاقيات مجتمع الجامعات» فى دورة مكثفة لطلاب جامعة الفيوم‎

جانب من الدورة

نظم مركز إدارة الأزمات بجامعة الفيوم دورة تدريبية مكثفة لطلاب كلية الهندسة حول أخلاقيات مجتمع الجامعة ، بإشراف الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

حاضر فى الدورة الدكتور عماد دويدار نائب مدير مركز إدارة الأزمات بالجامعة الذى صرح بأن الدورة تناولت مجموعة من المعارف والمهارات والإتجاهات نحو أخلاق مجتمع الجامعة والتى يجب أن يتحلى بها الطالب الجامعى، وعرض ميثاقاً أخلاقياً يتضمن حقوق الطلاب وواجباتهم وما يجب عليهم أن يتجنبوه وفقا لقانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات المصرية وركز على المواد 124، 125، 126 المتعلقة بالقواعد واللوائح التى يجب أن يلتزم بها الطالب الجامعى حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى هذه المواد.

من ناحية أخرى أكد الدكتور سعد عبد الوهاب مدير مركز إدارة الأزمات بالجامعة بأن الدورة سينظمها المركز لجميع الطلاب كليات الجامعة بهدف اكسابهم المهارات والإلمام بالقواعد الجامعية التى تساعدهم على الاندماج فى مجتمع الجامعة واستقرار العملية التعليمية مما يعود على الطلاب بالنفع ويساعد الجامعة على أداء رسالتها .

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