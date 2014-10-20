محافظ مطروح يحيل المسئولين عن مصرع طالب لسقوط بوابة المدرسة عليه‎ للتحقيق

قرر اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح إجراء تحقيق فوري مع كافة المسئولين بالتربية والتعليم نظرا للإهمال الشديد والذى تسبب فى مصرع طالب بالمرحلة الابتدائية بعد سقوط بوابة مدرسة الزغيرات الابتدائية عليه.

وأمر المحافظ إحالة كلا من مديرة مدرسة الزغيرات الابتدائية بالنجيلة ومدير الادارة التعليمية بالنجيلة ومدير المتابعة بمديرية التربية والتعليم الى النيابة الادارية بمطروح بتحديد مسئوليتهم في الواقعة مع إيقافهم عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر مع إيقاف نصف الأجر من تاريخ الوقف طبقا لنص المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.

كما قرر محافظ مطروح احالة كلا من مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح ومدير ادارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم بمطروح للنيابة الادارية بمطروح بتحديد مسئوليتهم نظرا لإهمالهم فى أداء أعمالهم وعدم اجراء صيانة المدرسة والأبواب الخاصة بها قبل بداية العام الدراسي مما ترتب عليها سقوط بوابة المدرسة علي الطالب يوصف سلطان زكي مما أدي الى وفاته ، على ان تقوم إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمتابعة المحضر رقم 118 لسنة 2014 جنح النجيلة والخاص بوفاة الطفل.

نعى المحافظ والد الطفل فى وفاة نجله موكدا انه سيتم محاسبة كافة المقصرين.

كان قسم شرطة النجيلة قد تلقى إخطارا بوفاة التلميذ “يوسف سلطان زكى عبد العال”-7 سنوات- المقيم بقرية الزغيرات التابعة لمدينة النجيلة، أثناء اليوم الدراسي بمدرسة الزغيرات الابتدائية، إثر سقوط بوابة المدرسة عليه.