سوزان نجم الدين تؤكّد:الفنانون السوريّون يحاربون أيضاً

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها تتمنى أن تعود سوريا إلى أحضان شعبها من جديد، واعتبرت أن الفنانين السوريين اللذين يقدّمون أعمالاً فنيّة في هذه الظروف، يناضلون ويحاربون أيضاً من أجل البقاء.

وأضافت سوزان في تصريح لها أنها تشارك حالياً في مسلسل مصري بعنوان "كش ملك" مع الفنانين مجدي كامل ونهال عنبر، وتجسد من خلاله شخصية إعلامية تحارب الفساد، وتقدّم نموذجاً لما يجب أن يكون عليه الإعلامـ وتدافع كذلك عن هذه الوسيلة وكيف إنها قادرة على التغيير.

وتمنّت سوزان لو أنّ العمل يأتي بنموذج للإعلام المضلل أيضاً، حتى يرى الجمهور الفارق بين الاثنين.