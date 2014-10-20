تعميم بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

أصدر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية..تعميما بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 1436هـ " غرة محرم " التي قد تصادف يوم الجمعة الموافق 24 من شهر أكتوبر عام 2014 أو يوم السبت الموافق 25 من أكتوبر.

وأوضح التعميم أنه " بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 .. فأنه لا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع .. وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة 6 من المادة / 100 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 ميلادية..بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته الذي حدد العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة ومن ضمنها رأس السنة الهجرية " .

ورفع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و إلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأ معاليه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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