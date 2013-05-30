شيرين نادمة على زلّة لسانها في "موازين"

بعد الهجوم الشديد الذي تعرّضت له المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء مشاركتها في مهرجان "موازين " بسبب بعض الكلمات التي رددتها وتحمل إيحاءات جنسية، والذي شنّه عليها محبوها والصحافة على حد سواء، قام القائمون على صفحتها الرسمية في موقع "فيس بوك" بحذف هذه العبارات من الفيديوهات التي قاموا بنشرها، وهو ما يدل على ندمها أو إنها لم تكن تدرك ما تقوله.

فقد صدمت شيرين الجمهور على مسرح موازين، حين طلبت أن يشاركها طفل أغنيتها "على بالي"، فعرض أحد الشبان عليها أن يشاركها الأغنية، فما كان من شيرين إلا أن قالت له "آنت لو طلعت هنا هنجيب عيال!"، وهو ما اعتبره الكثيرين من محبيها خروجاً عن المألوف، وفي مرة أخرى شكرت مدير أعمالها أيمن نابليون وقالت له "اقفل السوستة" بصوت سمعه كل جمهور المهرجان.